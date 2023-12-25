До конца года компании с обособками могут выбрать способ уплаты налога на прибыль

Компания с несколькими обособками в одном регионе может значительно сократить количество отчетности, сдавая одну общую декларацию по налогу на прибыль.

Об этом рассказывает УФНС по Республике Карелия.

Если организация имеет несколько обособленных подразделений на территории одного субъекта РФ, то распределение прибыли по каждому из этих подразделений может не производиться.

В таком случае налог к уплате в региональный бюджет считают из доли прибыли, исчисленной из совокупности показателей всех обособок в этом регионе.

Надо выбрать обособку, через которую будет идти уплата налога. Уведомление об этом выборе надо подать до 31 декабря.

Если «голова» – в том же регионе, где и обособки, то платить налог можно через головную организацию.

Сдавать декларацию в таком случае тоже можно одну – по «голове».

Комментарий главного редактора «Клерка» Налог на прибыль в федеральный бюджет считают в целом по компании, а в региональный бюджет – от доли прибыли для каждой обособки. Долю считают так: среднее арифметическое удельного веса среднесписочной численности работников (или расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости ОС. Но если все обособки в одном регионе, можно не распределять прибыль, а считать общий налог, если выбрать одну обособку, через которую этот налог будет идти.

Форма уведомления о выборе ответственного обособленного подразделения доведена письмом ФНС от 26.12.2019 № СД-4-3/26867@.