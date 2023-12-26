Кадровый голод усилился. Специалистов не хватает 42% предприятий

Это худший показатель с 1996 г. ЦБ выяснил, что проблемы с наймом персонала испытывают 80% промышленных предприятий.

В середине этого года опрос Института экономической политики имени Гайдара показал, что кадров не хватает 42% предприятий. Закрывать потребность в кадрах предприятиям нелегко, пишут «Ведомости».

На российском рынке труда рекордно низкая безработица (по данным Росстата, 2,9% в октябре) и нехватка рабочих рук из-за последствий демографической ямы 1990-х гг., повышенной смертности в пандемию и частичной мобилизации.

Рекрутеры заявили, что кандидатов им приходится искать по всей стране, предлагать соискателям высокую зарплату, а потом, заполучив их в штат компании, всеми силами удерживать. Поэтому предприятия вынуждены менять тактики найма и удержания.