Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов

В ноябре доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может вырасти до 100%.

Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

«Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки», — сказала она.

На рост продаж валюты влияют рост цен на нефть в предыдущие месяцы и разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов. Кроме того, некоторые экспортеры из-за высокой ставки по рублевым кредитам начали брать валютные кредиты и продавать валюту, чтобы оплачивать рублевые расходы.

По мнению госпожи Набиуллиной, «какое-то влияние оказал указ» об обязательной продаже валютной выручки. Глава Центробанка выступила за то, чтобы решение было временным. По ее мнению, компании учатся обходить ограничения, а сами они затрудняют международные расчеты по оплате импорта.

Напомним, обязательства по продаже экспортной выручки были введены указом президента РФ Владимира Путина в октября этого года. В документе определен конкретный перечень из 43 групп компаний — крупнейших экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указ действует до 11 апреля 2024 года.