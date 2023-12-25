Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов

Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
«Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки», — сказала она.
На рост продаж валюты влияют рост цен на нефть в предыдущие месяцы и разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов. Кроме того, некоторые экспортеры из-за высокой ставки по рублевым кредитам начали брать валютные кредиты и продавать валюту, чтобы оплачивать рублевые расходы.
По мнению госпожи Набиуллиной, «какое-то влияние оказал указ» об обязательной продаже валютной выручки. Глава Центробанка выступила за то, чтобы решение было временным. По ее мнению, компании учатся обходить ограничения, а сами они затрудняют международные расчеты по оплате импорта.
Напомним, обязательства по продаже экспортной выручки были введены указом президента РФ Владимира Путина в октября этого года. В документе определен конкретный перечень из 43 групп компаний — крупнейших экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указ действует до 11 апреля 2024 года.
Комментарии2
Яйца, только яйца не трогайте
сразу вспомнилось бессмертное... странный сон Никанора Ивановича о валютчиках ("Мастер и Маргарита" Булгаков), перечитала еще раз (чего и всем рекомундую): "тайное хранение валюты является бессмыслицей. Использовать ее никто не может ни при каких обстоятельствах"