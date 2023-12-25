Отключение от SWIFT и заморозка активов — самые болезненные санкции

Как рассказала глава ЦБ в интервью РБК, регулятор оценивал риски ужесточения санкций с 2014 года. По ее словам, попавшие под ограничения крупные банки «были во многом готовы» к ним, пишет «Коммерсантъ».

«Отключение от SWIFT — угроза была уже с 2014 года, поэтому выстраивали национальную платежную инфраструктуру. Резервы мы диверсифицировали и увеличивали долю юаня и золота»,— утверждает госпожа Набиуллина.

По ее словам, заморозка резервов ЦБ была «очень негативным сигналом для всех центральных банков, потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов». Эльвира Набиуллина заверила, что регулятору помог «плавающий курс и валютные ограничения, которые мы достаточно жесткие приняли» весной 2022 года. Кроме этого проблемой, которую до сих пор не может решить регулятор стали международные платежи.

Эльвира Сахипзадовна также не исключила ужесточения антироссийских санкций и подчеркнула, что к этому надо быть готовыми.