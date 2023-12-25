В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги

Законопроектом предлагается внести изменение в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», пишут РИА Новости.
«Потерпевший вправе предъявить страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса», — говорится в тексте законопроекта.
Компенсацию можно будет получить через заявление страховщику о страховом или прямом возмещении убытков. По мнению Нилова, такое «коммунальное ОСАГО» автовладельцы давно ждут.
Комментарии4
Увидел, что дорога в плохом состоянии? Требуй компенсацию морального вреда, как минимум
А если серьёзно, то есть же ЗПП...
Зачем городить огород, если можно расширить практику? С теми же УК вполне работает.
Упал кирпич с дома – виновата УК,
Сломал машину об яму на дороге – виноват местным муниципалитет или кто там ответственен за этот проблемный кусок дороги.
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