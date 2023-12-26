Власти продлили запрет на въезд грузовиков из ЕС

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза и ряда других западных стран.

Запрет на въезд грузовиков из стран ЕС, а также из Великобритании, Норвегии и с Украины продлен «до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», пишут «Ведомости».

«Правительство продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», — говорится в сообщении кабмина.

Исключение сделано для почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Также теперь запрет не касается проезда грузовиков, которые перевозят оборудование и спортивные автомобили до мест проведения спортивных соревнований, уточнили в кабмине.

Запрет на въезд грузовиков из ЕС был утвержден правительством в конце сентября, вступил в силу 10 октября 2022 г.