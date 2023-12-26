Острая рыбная недостаточность. Запрет импорта рыбы из России ударит по США

Минфин США запретил импорт лосося, трески, минтая и краба российского происхождения. Решение будет болезненным для американских потребителей, но не российских рыбаков, уверены эксперты, пишет RG.

«Острая крабовая недостаточность, возникшая после введенного летом прошлого года запрета, уже привела к росту цен на краба в ретейле и HoReCa в самих США. Теперь ситуацию усугубит еще и тресковая недостаточность», — рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, за минувшие 10 лет вылов трески в США снизился вдвое, и баланс поддерживался в том числе за счет импорта тихоокеанской трески из России. Теперь лавочка закрыта, — заявил эксперт.

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