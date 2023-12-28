Банки передали 80% биометрических данных в единую систему

Самостоятельно зарегистрировать биометрические данные можно в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия». Для этого достаточно сделать селфи на смартфоне.

В единой биометрической системе (ЕБС) сейчас хранятся десятки миллионов образцов лица и голоса россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого.

Сам процесс импорта данных из банков завершен более чем на 80%. Большинство организаций уже направили в базу данные пользователей, давших свое согласие, — сказал Поволоцкий.

В 2023 году проводится тестирование оплаты взглядом в магазинах, на маркетплейсе Wildberries и в сервисах «Яндекса». В планах запустить проход по биометрии в казанском метро и посадку на поезда дальнего следования без предъявления паспорта.

Сейчас в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия» можно за пять минут оформить карту болельщика без визита в МФЦ. Там же пользователям доступна самостоятельная регистрация своих биометрических данных. Раньше биометрию принимали только с загранпаспортом нового поколения.

С помощью подтвержденной биометрии пользователи получают усиленную квалифицированную электронную подпись в приложении «Госключ».