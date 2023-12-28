Правительство потратит больше 4 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений

Кабмин выделил 4,2 млрд рублей на обновление почтовых отделений в сельских и в труднодоступных местностях.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому из бюджета выделят 4,2 млрд рублей на модернизацию отделений почтовой связи в селах и труднодоступных местностях. Об этом говорится на сайте кабмина.

До конца 2024 года на эти средства планируют укомплектовать новой мебелью и оборудованием более 770 почтовых отделений.

При необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания. Главная цель – сделать почтовые отделения многофункциональными, современными и удобными, — сказано в сообщении.

Недавно мы писали, что рынок e-commerce могут обязать платить отраслевой налог 0,5% от оборота в пользу «Почты России».