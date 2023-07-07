Рынок e-commerce могут обязать платить отраслевой налог 0,5% от оборота

Минцифры продолжает обсуждать с представителями рынка e-commerce введение отраслевого налога в размере 0,5% от оборота маркетплейсов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

Полученные средства помогут компенсировать «Почте России» оказание социальных услуг в сельской местности и поддержать убыточные отделения.

Законопроект об отраслевом налоге для маркетплейсов проходит стадию согласования.

Недавно мы писали, что представители интернет-торговли считают такую поддержку неприемлемой и не собираются платить дополнительные налоги.