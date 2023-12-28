На елочные игрушки и товары для Нового года предложили снизить НДС до 10%

Атрибуты для празднования Нового года и Рождества станут доступнее для покупателей, а отечественные производители смогут конкурировать с иностранными.

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину снизить НДС на елочные игрушки до 10%. Об этом пишут «РИА Новости».

Данное решение представляется оправданным, поскольку в настоящий момент сниженная ставка НДС действует и на другие социально значимые товары, в том числе связанные с воспитанием и развитием детей, — сказала Яна Лантратова.

В декабре 2023 года цены на елочные украшения отечественного производства выросли до 20% из-за недостатка лакокрасочного сырья, роста цен на стекло и древесину.

По мнению депутата, ставка НДС в размере 10% на товары, связанные с празднованием Нового года и Рождества, сделает игрушки доступными для населения и позволит отечественным производителям конкурировать с продукцией иностранных компаний.