Как учитывается прожиточный минимум при назначении единого пособия

Доход семьи за 12 месяцев не должен превышать региональный прожиточный минимум, который действует в момент обращения за пособием.

Единое пособие назначают после расчета доходов семьи с учетом регионального прожиточного минимума, который установлен на дату обращения. Об этом пишет Минтруд в своем телеграм-канале.

Сведения о доходах учитывают за 12 месяцев, отчет периода начинается за 1 месяц до момента подачи заявления.

Например, если заявление на пособие подать в декабре 2023 года, то доходы будут считать с ноября 2022 года по октябрь 2023 года включительно. Доход сравнят с прожиточным минимумом 2023 года.

Если подать заявление в январе 2024 года, то средний доход семьи будут сравнивать с новым прожиточным минимумом 2024 года.

Размер пособия рассчитывается адресно, индивидуально и также привязан к величине регионального ПМ. В случае назначения сумма пособия может составить 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума, — сказано в сообщении.

На получение пособия могут претендовать семьи со средним доходом не выше прожиточного минимума на душу населения. Выплаты назначат, если заявитель проходит по остальным критериям комплексной оценки нуждаемости.