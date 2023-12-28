Инвесторы начали получать выплаты по замороженным активам

Доход от иностранных акций и облигаций, который был получен до 9 сентября 2023 года, будет выплачиваться каждые три месяца. Брокеры берут деньги со счетов иностранцев-держателей облигаций Минфина.

В конце декабря 2023 года брокеры начали выплачивать инвесторам доходы в рублях по замороженным иностранным активам. Об этом пишет «Коммерсант».

25 декабря частные инвесторы получили выплаты от брокера «БКС Мир инвестиций», с 20 декабря средства начал переводить «Сбербанк».

Брокеры выплачивают инвесторам доход от замороженных ценных бумаг со счетов типа «И», где хранятся дивиденды иностранных держателей облигаций Минфина.

Сейчас идет первая очередь — это дивиденды по иностранным акциям, по ADR на иностранные бумаги для физических лиц и управляющих компаний. А также частично покрывается вторая очередь — это выплаты по иностранным евробондам, - сказала инвестиционный юрист Елена Рязанова.

Выплаты будут приходить каждые три месяца, что позволит покрыть зависшие дивиденды и купоны за период с 1 февраля 2022 года по 8 сентября 2023 года.

Доход можно получить только на суммы, которые поступали инвесторам до 9 сентября 2023 года.