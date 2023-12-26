Как работаем и отдыхаем в 2024 году. Спойлер: будет 118 выходных

Самые короткие рабочие месяцы в 2024 году будут январь, февраль, март, май и ноябрь.
В производственном календаре на новый год запланировано 248 рабочих и 118 выходных дней.
Новогодние каникулы будут длиться 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
Длинные выходные также запланированы с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта.
Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. При этом суббота, 27 апреля, будет рабочим днем в 2024 году.
В июне сотрудники будут отдыхать в середине недели, поскольку праздник День России (12 июня) выпадает на среду.
В ноябре будет два выходных дня, посвященных Дню народного единства. Это 3 и 4 ноября. Однако работать придется в субботу, 2 ноября 2024 года.
Посмотреть и скачать подробный производственный календарь вы можете по ссылке.
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Комментарии16
Штаааа? 118 дней???
мало?
+/- каждый год примерно так и есть. У нас в Башкирии будет 121 выходной и праздничный день за счёт 2 религиозных и одного регионального
Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и День Республики Башкортостан
Некоторые индивидуумы ратовали еще пятницу праздновать...
Ну, а чо? Треть года выходные и праздники, значит, отпуск совсем не нужен.)))
Точно-точно. А то бухгалтера возмущаются: "Когда в отпуск ходить, когда в отпуск ходить с таким упрощением?".
посмотрела СПС 365 = 247 дней рабочих + 118 выходных
В будущем году 366 календарных дней, потому что 2024 год — високосный. Из них запланировано 248 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.