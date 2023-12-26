Как работаем и отдыхаем в 2024 году. Спойлер: будет 118 выходных

Производственный календарь на 2024 год состоит из 248 рабочих дней и 118 выходных. Длинные выходные будут во время новогодних праздников, а также в феврале и в марте.

Самые короткие рабочие месяцы в 2024 году будут январь, февраль, март, май и ноябрь.

В производственном календаре на новый год запланировано 248 рабочих и 118 выходных дней.

Новогодние каникулы будут длиться 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Длинные выходные также запланированы с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта.

Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. При этом суббота, 27 апреля, будет рабочим днем в 2024 году.

В июне сотрудники будут отдыхать в середине недели, поскольку праздник День России (12 июня) выпадает на среду.

В ноябре будет два выходных дня, посвященных Дню народного единства. Это 3 и 4 ноября. Однако работать придется в субботу, 2 ноября 2024 года.

Посмотреть и скачать подробный производственный календарь вы можете по ссылке.