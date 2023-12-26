В Таджикистане аннулировали лицензию российского оператора денежных переводов Western Union

Национальный банк Таджикистана отозвал лицензию у компании «Вестерн юнион ДП восток», которая занимается денежными переводами. Об этом пишет «ТАСС».
Система переводов будет работать в республике по другой лицензии, которая есть у французского оператора Western Union.
В настоящее время услуги по переводу средств полностью доступны населению страны без открытия счета через платежную систему Western Union, — сообщили в Нацбанке Таджикистана.
Система Western Union приостановила денежные переводы в России и Белоруссии с 24 марта 2022 года. Тогда же ООО «Вестерн юнион ДП восток» попросило Центробанк исключить компанию из реестра операторов платежных систем.
В 2022 году выручка платежной системы Western Union сократилась на 2% из-за ухода с рынков России и Белоруссии.
Комментарии2
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Серьезно это такой спам из 90-х? )))