В 2023 году радиоэлектронные компании по-новому применяют льготу по налогу на прибыль

Кроме того, по взносам – пониженный тариф 7,6%.
Условия остались прежними – надо иметь 70% профильных доходов и быть в «реестре организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности».
Но что делать, если компания попала в реестр в середине года.
Поправки по этому поводу внесены Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
Пониженная ставка по налогу на прибыль применяется с налогового периода включения компании в реестр (то есть, с 1 января). Но эта норма действует только с 01.01.2023.
В прошлом году была другая норма.
Например, компания попала в реестр в сентябре 2022 года. За 9 месяцев 2022 года доля профильных доходов – более 70%.
В этом случае льготы надо применять так:
пониженная ставка налога на прибыль – к прибыли, полученной в 3 квартале;
пониженный тариф взносов – с месяца включения в реестр (с сентября 2022 года).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.11.2023 № 03-03-06/1/107961.
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