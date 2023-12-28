В 2023 году радиоэлектронные компании по-новому применяют льготу по налогу на прибыль

Для компаний их сферы радиоэлектроники действуют пониженные ставки налога на прибыль – 3% в федеральный бюджет и 0% в региональный бюджет. Правила применения этой льготы в этом году поменялись.

Кроме того, по взносам – пониженный тариф 7,6%.

Условия остались прежними – надо иметь 70% профильных доходов и быть в «реестре организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности».

Но что делать, если компания попала в реестр в середине года.

Поправки по этому поводу внесены Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Пониженная ставка по налогу на прибыль применяется с налогового периода включения компании в реестр (то есть, с 1 января). Но эта норма действует только с 01.01.2023.

В прошлом году была другая норма.

Например, компания попала в реестр в сентябре 2022 года. За 9 месяцев 2022 года доля профильных доходов – более 70%.

В этом случае льготы надо применять так:

пониженная ставка налога на прибыль – к прибыли, полученной в 3 квартале;

пониженный тариф взносов – с месяца включения в реестр (с сентября 2022 года).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.11.2023 № 03-03-06/1/107961.