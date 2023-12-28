Перепродажа товаров из Китая на маркетплейсе: какие документы нужны от поставщика

Предпринимателям, которые перепродают товары из Китая на маркетплейсах через посредника, понадобится определенный набор документов для правильного учета расходов.

Многие предприниматели покупают товары в Китае через посредника, а потом перепродают их на маркетплейсах. Чтобы правильно вести учет, понадобится собрать следующие документы:

договор с агентом, где прописывается, что он уплачивает таможенные пошлины и ввозной НДС;

к этому документу нужен отчет агента и копия декларации на товары, оформленная при ввозе в страну;

копия контракта, который заключил агент;

копии товаросопроводительных документов и всех документов на расходы, которые понесет агент.

Если селлер будет напрямую платить в Китай по договору, то такие платежи будут проходить валютный контроль. Поэтому лучше заключить с агентом договор, по которому он будет отправлять средства иностранному поставщику.