Перепродажа товаров из Китая на маркетплейсе: какие документы нужны от поставщика

Многие предприниматели покупают товары в Китае через посредника, а потом перепродают их на маркетплейсах. Чтобы правильно вести учет, понадобится собрать следующие документы:
договор с агентом, где прописывается, что он уплачивает таможенные пошлины и ввозной НДС;
к этому документу нужен отчет агента и копия декларации на товары, оформленная при ввозе в страну;
копия контракта, который заключил агент;
копии товаросопроводительных документов и всех документов на расходы, которые понесет агент.
Если селлер будет напрямую платить в Китай по договору, то такие платежи будут проходить валютный контроль. Поэтому лучше заключить с агентом договор, по которому он будет отправлять средства иностранному поставщику.
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