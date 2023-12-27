Шесть сайтов, по которым можно пробить вашего контрагента: перечень от налоговиков

Некоторые данные и документы, позволяющие оценить свои риски при сотрудничестве с контрагентами, компания может получить самостоятельно из общедоступных источников.

УФНС по Магаданской области приводит перечень сайтов, где можно найти нужную информацию:

сайт ФНС (сервис «Прозрачный бизнес») – для получения реквизитов организаций, сведений об их основном виде деятельности, уставном капитале, наличии недостоверных сведений, включении в реестр МСП, сведений из реестра дисквалифицированных лиц, о наличии задолженности по уплате налогов в размере от 1 000 руб., о непредставлении отчетности более года, о сумме недоимок, наличие налоговых правонарушений, о применяемых специальных налоговых режимах, об участии в КГН, о среднесписочной численности работников, об уплаченных налогах, о доходах и расходах по данным бухотчетности. Там же можно скачать выписку из ЕГРЮЛ;

банк данных исполнительных производств – для проверки наличия непогашенных задолженностей по исполнительным листам;

картотека арбитражных дел – для проверки наличия судебных споров, в которых участвует контрагент;

сайт Федеральной нотариальной палаты – для проверки актуальности нотариальной доверенности, на основании которой представитель вашего контрагента собирается подписывать договор;

реестр лицензий на сайте лицензирующего органа (например, Росалкогольрегулирование) – для проверки наличия у контрагента необходимой лицензии;

сайт ГУ по вопросам миграции МВД – для проверки действительности паспорта лица, подписывающего договор.

Кроме того, можно запросить у контрагента сведения из раздела личного кабинета «Как меня видит налоговая».

Сервис работает по принципу соцсети с функцией добавления в друзья. Для получения сведений о показателях необходимо «постучаться» в личный кабинет контрагента.

Если у партнера еще нет личного кабинета, то на его электронную почту можно отправить приглашение зарегистрироваться в личном кабинете и «подружиться».