Клиенты банков взяли кредиты почти на 35 трлн рублей

Общий объем кредитов населения достиг максимальных значений в 34,8 трлн рублей. С января по октябрь 2023 года кредитный портфель увеличился на 6 трлн рублей.

За 10 месяцев 2023 года жители страны рекордно нарастили долги, кредитный портфель вырос на 6 трлн рублей, до 34,8 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Прирост стал максимальным с 2015 года. Например, в 2022 году объем ссуд увеличился на 1,7 трлн рублей, в 2021 году — на 4,1 трлн рублей, а в 2020 году — на 2,2 трлн рублей.

Около 60% кредитов пришлось на ипотеку по льготным программам.

Причинами рекордного роста в ЦБ считают отложенный спрос на фоне стабилизации экономической ситуации.

Повышение ключевой ставки до 16% и ужесточение условий по льготной ипотеке также повлияли на рост объемов кредитования. Клиенты хотели успеть получить средства на выгодных условиях.

В третьем квартале 2023 года соотношение долга к доходам россиян достигло 36%. В первом квартале показатель был равен 33%.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что на фоне высокой закредитованности клиенты перейдут к сберегательной модели поведения, что снизит темпы экономического роста.