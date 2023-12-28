Правительство доработает правила списания денег за онлайн-подписки

Перед тем как списать деньги за подписку, интернет-сервисы будут присылать уведомления с датой списания, а также с информацией о том, как отменить подписку.

Кабмин поддержал законопроект, который устанавливает правила автоматического списания платы за подписки на интернет-сервисы, но документ нужно доработать. Об этом пишет «РБК».

При доработке законопроекта необходимо принять во внимание, что дополнительное регулирование в данной сфере не должно приводить к необоснованному удорожанию стоимости подписок, так как это негативно скажется на интересах потребителей, — сказано в отзыве на законопроект.

В июле 2023 года в Госдуму внесли законопроект, по которому продавец интернет-услуг может списывать средства на основании абонентского договора, но только после предварительного уведомления пользователя.

В сообщении продавцу нужно указать дату списания платежа, а также уточнить способ одностороннего отказа от договора с указанием ссылки, по которой можно это сделать.

Если интернет-сервис спишет деньги без такого уведомления, то ему придется возвратить потребителю средства в полном объеме.