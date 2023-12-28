🎉Какой штраф можно получить за запуск новогодних фейерверков

Нельзя применять пиротехнические изделия в зданиях, на крышах и балконах, поскольку это нарушает требования пожарной безопасности. За неправильный запуск новогодних фейерверков грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.4 КоАП.
За такое нарушение должностные лица заплатят от 20 до 30 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — от 40 до 60 тыс. рублей, а компании — от 300 до 400 тыс. рублей.
В постановлении Правительства от 16.09.2020 № 1479 утверждены основные правила противопожарного режима, согласно которым также нельзя применять пиротехнические изделия:
на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;
при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;
лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем изделия.
Комментарии