Почти во всех банкоматах «Сбера» можно внести наличные без карты

Сбербанк массово запустил в банкоматах сервис, который позволяет пополнять счет с помощью приложения «Сбербанк онлайн». Носить с собой карту теперь не нужно.

Сбербанк запустил функцию приема наличных без использования банковской карты в банкоматах. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя блока «Сеть продаж» банка Татьяну Галкину.

Сейчас клиенты банка могут внести наличные без карты в 98% банкоматов «Сбера».

Сбер массово запустил в своих банкоматах функцию, полезную для тех, кто не носит с собой карту. В дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения «Сбербанк онлайн», мы добавили во всех банкоматах с функцией приема наличных опцию внесения денег без карты, — сказала Татьяна Галкина.

Чтобы внести наличные, достаточно в меню банкомата выбрать «Внести через Сбербанк онлайн», отсканировать QR-код с помощью смартфона и выбрать нужный счет зачисления.

По данным «Сбера», каждый месяц 1,1 млн человек снимают наличные в банкоматах с помощью приложения «Сбербанк онлайн».