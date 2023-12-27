Excel: 11 простых и полезных лайфхаков для бухгалтера

«Клерк» собрал для вас полезные советы, которые помогут упростить и ускорить работу в программе Excel.

Программа Excel — базовый софт для офисной работы, в ней ведут таблицы, которые помогают ориентироваться в больших данных, цифрах и показателях. Бухгалтеры часто используют его в работе. Вот несколько простых лайфхаков, чтобы работа в программе стала быстрее и комфортнее.

Быстрая навигация в программе

1. Выделить все ячейки в Excel можно с помощью сочетания клавиш Ctrl + A или нажать на кнопку в углу листа Excel.

2. Одновременно можно работать сразу с несколькими файлами. Для этого выделите файлы, которые нужно открыть, и нажмите Enter.

3. Перемещаться между несколькими документами можно сочетанием клавиш Ctrl + Tab.

4. Для быстрого поиска по документу нажмите Ctrl + F и введите нужную информацию. Это сэкономит время на чтение всего файла.

5. Чтобы переименовать лист в файле, просто кликните по нему дважды левой кнопкой мыши и укажите название.

Закрепите то, что часто используете

6. Если вы часто пользуетесь какой-то функцией в программе, то закрепите ее на панели быстрого доступа. Для этого перейдите в «Файл — Параметры — Панель быстрого доступа» и укажите нужные кнопки.

Как бороться с пустыми полями

7. В работе появляется множество пустых ячеек? Избавьтесь от них за одно действие! Во вкладке «Данные — Фильтр» нажмите на стрелку, направленную вниз. Откроется меню, где можно удалить пустые поля.

8. Объединить текст из нескольких ячеек в одну можно следующим образом: выберите ячейку, нажмите «=» и последовательно укажите другие ячейки, которые надо объединить. Перед каждым новым текстом ставьте символ «&».

9. В Excel можно скрывать информацию. Для этого выделите ячейки, которые нужно спрятать, нажмите «Формат — Скрыть или отобразить».

Выборка и правильный ввод цифр

10. Сформировать выборку можно автоматически в меню «Данные — Проверка данных». Там можно выбрать нужный диапазон. Например, найти сотрудников по возрасту, полу или размеру зарплаты.

11. Если нужно ввести цифры, которые начинаются с нулей, то перед числом поставьте «’». Например, нужно ввести 00021, без апострофа программа откинет нули и напишет просто 21.