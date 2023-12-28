Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

Чтобы ограничить риски закредитованности населения, ЦБ с 1 марта 2024 года повысит для банков надбавку к коэффициентам риска.

С 1 марта 2024 года Центробанк повышает для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Такое решение регулятор принял, чтобы ограничить риски закредитованности населения.

Повышение макропруденциальных надбавок будет способствовать улучшению стандартов кредитования и более сбалансированным темпам роста ипотеки. В случае стабилизации ситуации и возврата кредитных организаций к более консервативным стандартам кредитования Банк России будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке, — говорится в сообщении.

Осенью ЦБ уже повышал надбавки по ипотечным кредитам с низкими первоначальными взносами. Это привело к тому, что доля кредитов с первоначальным взносом до 20% сократилась с 50% до 15%.

При этом доля кредитов, которые выдали заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 80%, по-прежнему остается высокой, около 50%.