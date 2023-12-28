ФАС возбудила дела против дочерних компаний «Лукойла» за высокие цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела на АЗС группы «Лукойл» в Нижегородской области и Пермском крае. Об этом сказано на сайте ФАС.
Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках необоснованно выросла в период низких оптовых (биржевых) цен на топливо.
Если будет доказано нарушение Закона о защите конкуренции, дочерним компаниям «Лукойла» будет назначен административный штраф или выдано предписание перечислить в федеральный бюджет доход, полученный от противоправных действий.
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