Заявление на увольнение нельзя направить по электронной почте

Скан кадрового документа по электронной почте – это не тот документ, который годится при кадровом ЭДО.

Электронный кадровый документооборот в компании может быть организован с помощью:

цифровой платформы «Работа в России»;

информационной системы работодателя.

Система работодателя должна обеспечивать:

подписание электронного документа в соответствии с требованиями ТК;

хранение электронного документа;

фиксацию факта получения документа.

Возможность направления электронных образов документов (документа на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования или фотографирования с сохранением его реквизитов) посредством электронной почты, мессенджеров при КЭДО не предусмотрена.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 24.11.2023 №14-6/ООГ-7353.

Поводом для этого разъяснения послужило обращение, в котором сказано, что Роструд разрешил передавать заявление на увольнение по электронной почте (письмо от 07.09.2023 № ПГ/18460-6-1). Автор вопроса поинтересовался мнением Минтруда на этот счет.

Между тем, в вышеназванном письме Роструда сказано, что подать заявление об увольнении можно в любой форме, в том числе, по почте заказным письмом или телеграммой. Конкретно про передачу заявления по электронной почте Роструд не говорил.