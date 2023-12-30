Центробанк будет запрашивать у экспортеров сведения о валютных обязательствах

Банк России планирует создать список крупнейших экспортеров, которые должны предоставлять отчет об обязательствах в иностранной валюте и в рублях. Об этом сказано на сайте ЦБ.
Новые правила затронут компании с экспортной выручкой или среднемесячной задолженностью по обязательствам перед нерезидентами больше 1 млрд рублей.
Компании будут обязаны представлять данные на консолидированном уровне, включая информацию по дочерним организациям, — говорится в сообщении.
ЦБ нужна информация об активах и обязательствах в иностранной валюте, а также об остатках на рублевых счетах в зарубежных банках и о задолженностях в рублях перед нерезидентами.
До 17 января 2024 года регулятор принимает предложения и замечания к проекту от участников рынка.
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