Стоимость ОСАГО хотят рассчитывать по свободному тарифу

Центробанку предложат определять только максимальную стоимость полиса и отказаться от тарифного коридора. Страховые компании будут индивидуально подбирать цену ОСАГО для клиентов.

Страховщики планируют обратиться в Центробанк с просьбой ввести свободный тариф по всем договорам ОСАГО. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в интервью «Известиям».

Зафиксирована будет только максимальная стоимость полиса, а страховые компании смогут подбирать для каждого клиента индивидуальный тариф.

Сейчас стоимость ОСАГО определяется таким же образом, но есть тарифный коридор, который установлен Центробанком.

В марте пройдет запуск коротких полисов ОСАГО, по ним установлен практически свободный тариф. Мы посмотрим, как будет работать эта система, и обратимся в ЦБ с просьбой ввести свободный тариф по всем договорам ОСАГО, — сказал Евгений Уфимцев.

Кроме того, в 2024 году собираются увеличить лимит по ОСАГО в случае причинения вреда здоровью во время аварии. Сейчас размер компенсации составляет не больше 500 тыс. рублей. Эту сумму повысят до 2-3 млн рублей.

Из-за таких изменений средняя стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 700-1000 рублей.