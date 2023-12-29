Средняя стоимость кредита выросла до 26%

Стоимость кредитов росла медленнее по сравнению с ключевой ставкой. Банки хотели привлечь клиентов и поддержать спрос на свои продукты.

В декабре 2023 года потребительские займы подорожали до 26%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Финуслуги».

Полная стоимость кредита (ПСК), в которую входит не только ставка, но и дополнительные услуги, выросла за год на 6,5 п.п. В январе ПСК составляла 19,44%, а под конец года уже свыше 26%. Максимальный размер показателя — 67%.

С начала год ключевая ставка Центробанка выросла более чем в два раза с 7,5% до 16%. При этом стоимость кредитов росла медленнее, поскольку банки были готовы временно отказаться от дополнительного заработка, чтобы привлечь клиентов и поддержать спрос на продукты.

Возможности для увеличения полной стоимости кредита при выросшей вдвое ключевой процентной ставке, конечно, остаются, — сказала аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Банки могут пересмотреть стоимость займов и условия их предоставления на основании собственных прогнозов, ключевой ставки и регуляторного давления Центробанка. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что во второй половине 2024 года ключевая ставка снизится.