Сотрудникам под риском увольнения продлили меры поддержки до конца 2024 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до конца 2024 года меры поддержки для тех, кто ищет работу.

Речь идет о гражданах, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы, — сказано на сайте кабмина.

Соискатели могут обратиться за помощью в центры занятости по месту регистрации. Им помогут с временным трудоустройством, переобучением или с открытием собственного бизнеса.

Государство окажет финансовую поддержку при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства.

Жители с пропиской в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях имеют право обратиться в центры занятости в других регионах по месту пребывания.

С 2022 года поддержкой трудоустройства воспользовались больше 360 тыс. соискателей. Всего им оказали около 430 тыс. услуг.