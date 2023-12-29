Банки обяжут вести видеофиксацию сделок со сложными финансовыми продуктами

Сотрудники банков продают страховые продукты с инвестиционной составляющей на невыгодных клиентам условиях. Видеозапись сделки поможет доказать факт навязывания услуг.

Центробанк законодательно закрепит обязанность банков вести аудио- и видеофиксацию сделок по продаже сложных финансовых продуктов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на письмо ЦБ.

В ноябре 2023 года депутат Госдумы Евгений Марченко предложил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной фиксировать общение сотрудников банка с клиентами при продаже финансовых продуктов.

Это нужно, чтобы пресечь навязывание покупки не того продукта, который нужен клиенту. Также видеозапись может стать доказательством мошеннических действий.

Поводом для обращения стали жалобы клиентов без высшего экономического образования на продажу невыгодных страховых продуктов с инвестиционной составляющей.

В ответном письме Центробанк согласился с предложением депутата и пообещал законодательно закрепить требования о видеофиксации сделок со сложными финансовыми продуктами.

По мнению ЦБ, это «будет способствовать пресечению недобросовестных практик реализации страховых продуктов с инвестиционной составляющей лицам, не обладающим специальными знаниями в области финансов».