82% платежей в Москве и в Подмосковье проходят по безналу

С января по сентябрь 2023 года жители Московского региона получили 100,2 млн платежных банковских карт, что на 9,5% больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом сказано на сайте Центробанка.

По данным на 1 октября 2023 года, на руках у москвичей было 77,5 млн банковских карт, а у жителей Московской области — 22,7 млн.

Доля безналичных расчетов при покупках товаров и услуг составила 82% от общего числа транзакций. Жители Москвы потратили 10,3 трлн рублей и провели 8,5 млрд операций.

В Подмосковье банковские карты в 47 раз чаще используют для оплаты покупок и отправления переводов, чем для снятия наличных.

При этом средняя сумма снятия наличных составила 29 тыс. рублей.

На территории Московского региона жители и гости провели 19,2 млрд операций на сумму 24,3 трлн рублей. На оплату товаров и услуг пришлось 18 трлн рублей.