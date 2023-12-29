Новости для бухгалтера
МИР

Банк МКБ первый выдал карту «Мир» иностранному клиенту

МКБ стал первым в России банком, который удаленно выдал карту иностранному клиенту в Таджикистане.
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Московский кредитный банк (МКБ) первым на российском банковском рынке выдал рублевую карту с платежной системой «Мир» иностранному клиенту в Таджикистане. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

МКБ протестировал технологию, которая позволяет удаленно проводить идентификацию личности клиента для открытия банковского счета.

В перспективе, любой человек, находясь за рубежом, сможет стать обладателем пластиковых карт МКБ на базе платежной системы «Мир». Первый клиент уже получил карту в Таджикистане, в дальнейшем мы продолжим масштабировать и развивать этот проект в течение 2024 года, — сказал руководитель блока розничного бизнеса МКБ Максим Лукьянович.

В июле 2023 года президент подписал закон, который позволяет банкам профессиональным участникам рынка ценных бумаг разрешать открывать счета и вклады иностранным клиентам удаленно, без личного присутствия.

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