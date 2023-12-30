Wildberries до 10-23% увеличит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники

С 8 января 2024 года маркетплейс Wildberries поднимет комиссию для селлеров, которые торгуют электроникой и бытовой техникой. Размер будет установлен на уровне 10-23%. Об этом пишет «РБК».

На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть — вырастут на 2 п.п. (мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.), — сказал представитель маркетплейса.

Размер комиссии на электронику не увеличивали больше года. В 2023 году маркетплейс наоборот снижал процент своего вознаграждения, чтобы предприниматели смогут увеличить доход. Например, в мае и в сентябре отдельно для продавцов бренда Apple.

Мы особенно чувствуем это на примере наших наиболее объемных категорий — пылесосов и электробритв. Комиссия на эти товары вырастает на 5 процентных пунктов и будет составлять 15%, — рассказал директор по маркетингу iCover Вадим Дегтярев.

Также Wildberries объяснил повышение комиссии тем, что электроника — технически сложный товар, который требует особых условий хранения и транспортировки. Площадка принимает на себя эти обязательства и риски: они компенсируются за счет комиссии с продаж.