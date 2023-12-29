Wildberries начал доставлять товары беспилотным транспортом

Маркетплейс начал использовать для доставки товаров беспилотные автомобили «КАМАЗ». Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы компании.

Компания Wildberries 29 декабря подписала соглашение о сотрудничестве в области грузоперевозок с АО «Национальный перевозчик».

Wildberries — первый из маркетплейсов запускает перевозку грузов на беспилотном транспорте. Это подтверждает наш фокус на быструю доставку заказов для клиентов. Мы будем стремиться совместно с нашими партнерами развивать этот инновационный проект, — сказал заместитель директора департамента логистики Wildberries Никита Никитин.

Сейчас на трассе М11 ездят 5 беспилотных грузовых автомобилей, в 2024 году их станет на 12 больше. Также в перспективе беспилотные перевозки запустят на трассе М12.