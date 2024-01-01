А у вас списали страховые взносы за декабрь?

Бухгалтеры недоумевают — налоговики очень просили заплатить декабрьские взносы пораньше и сдать уведомление, но сами взносы в итоге не списали.

В Красном уголке бухгалтера обсуждают уплату декабрьских взносов.

Напомним, что ФНС разъясняла, что делать, если декабрьские взносы за сотрудников работодатель решит заплатить прямо в декабре. Нужно подать уведомление с кодом 34/03, чтобы зафиксировать факт уплаты взносов. Это важно для упрощенцев, у которых кассовый метод учета.

Многие так и поступили. Причем, налоговики даже звонили и настоятельно просили заплатить взносы пораньше. В итоге по уведомлению списания не произошло, а срок уплаты в ЛК стоит 29.01.2024 г.

У бухгалтеров есть объяснение, почему так произошло.

Но кое-кто говорит, что взносы все же списали по уведомлению. Выходит, что каждая налоговая живет своей жизнью и не только в части ЕНС.

А вы платили декабрьские взносы в декабре, проверяли списание?