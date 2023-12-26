Уведомление на страховые взносы за декабрь сдают или в декабре, или вообще не сдают

Страховые взносы за последний месяц квартала не включают в уведомление по ЕНП, потому что срок сдачи уведомления совпадает со сроком сдачи РСВ. Но для декабря есть свои нюансы.

Если компания платит страховые взносы за декабрь до конца декабря, то можно и уведомление сдать до конца декабря, рекомендуют налоговики.

До 25 декабря надо сдать уведомление по ЕНП на страховые взносы за ноябрь.

Если же декабрьские взносы со сроком уплаты 29.01.2024 уплатить в декабре, то эту сумму можно зачесть в счет исполнения обязанности по уплате страховых взносов.

Это, в частности, нужно доходно-расходным упрощенцам, чтобы включить взносы в расходы 2023 года.

Взносы зачитывают автоматически на следующий рабочий день после сдачи уведомления. Чтобы зачет (а значит и фиксация факта уплаты) произошел в 2023 году, нужно сдать уведомление в декабре.

Код отчетного периода в этом уведомлении – 34/03.

Срок сдачи такого добровольного уведомления не регламентирован. Но так как налоговикам нужен как минимум 1 рабочий день на процедуру зачета (резервирования), то крайний срок сдачи – 28 декабря.

Мы рассказывали, что налоговики рекомендуют уложиться именно до этой даты.

Про уведомления на взносы за декабрь с кодом 34/03 ФНС писала в письмах от 11.10.2023 № БС-4-11/13010@ и от 25.10.2023 № БС-4-11/13585.

Как в декабре платить страховые взносы за сотрудников, чтобы уменьшить налог по УСН, мы рассказывали здесь.