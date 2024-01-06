Wildberries запускает платёжный сервис для покупателей

Ozon использует купленный банк так же, но с опережением: уже есть дебетовая карта, вклады и планы на брокерский сервис.

Третий компонент финтех- экосистемы Wildberries — платёжный сервис для покупателей — стал доступен широкой аудитории. Два других — зарплата сотрудникам и финансирование продавцов. Первый и третий помогают мощно экономить на зарплатном проекте и эквайринге, второй — зарабатывать на высокомаржинальном продукте.

«WB Кошелёк» пока доступен только для оплаты товаров на маркетплейсе, в ближайшее время появятся офлайн-платежи в других магазинах. Продвигать новое средство платежа будут по-классике скидками и бонусами. Комиссий ни за что пока нет.

Открыть электронный кошелёк можно одним тапом в приложении Wildberries. Внутри — история всех платежей и возвратов на маркетплейсе и предложение пройти идентификацию. Без неё лимит на остаток 15 тыс. рублей и на все операции — 40 тыс. рублей в месяц. После идентификации через «Госуслуги» порог увеличивается до 60 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Обещанных скидок и подарков пока не видно.

Пополнять счёт можно через переводы из других банков по СБП, получателем нужно выбрать «Вайлдберриз банк».