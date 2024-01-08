Новости для бухгалтера
Общество

Россияне стали жаловаться на отсутствие мяса курицы на прилавках магазинов

С прилавков магазинов России исчезает курятина. Выяснилось, что происходит. Ситуацию обрисовали представители ретейлера X5 Group.
28 13

Подобные сообщения поступают из Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Волгограда и Ульяновска. Жители отмечают, что раньше не встречались с подобным дефицитом, пишет РБК.

В первые дни Нового года в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе X5 Group (владелец «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток»).

«Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — заверила группа компаний.

По данным источника информагентства, курятины нередко не хватает в магазинах в период праздников. Ожидается, что в ближайшие дни график поставок восстановится и ситуация нормализуется.

Начать дискуссию

Трудовые отношения

Завтра, 9 января первый рабочий день. Не забудьте выйти на работу

Для тех, кто основательно отдохнул, напоминаем, что завтра новогодние каникулы заканчиваются.

2
Общество

Дату рождения связали с богатством и успехом

Финансовые эксперты проанализировали топ миллиардеров мира и выявили, что многие из них родились в одни периоды — октябрь и начало января.

2
10
Общество

Россияне стали жаловаться на отсутствие мяса курицы на прилавках магазинов

С прилавков магазинов России исчезает курятина. Выяснилось, что происходит. Ситуацию обрисовали представители ретейлера X5 Group.

26
Трудовые отношения

Директор назвал бухгалтерию «приживалками». Как вы думаете чем закончилась история?

Отношения между бухгалтерией и руководством часто оказываются напряженными. Эти истории, рассказанные бухгалтерами, иллюстрируют сложности и нередкие конфликты, возникающие на этой почве.

Директор назвал бухгалтерию «приживалками». Как вы думаете чем закончилась история?
19
20,8 тыс.
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Управленческий учет

Управленческий учет. ТОП-6 горячих клавиш Excel для бухгалтера

Используй в работе для экономии времени. Добавляй в Избранное.

Управленческий учет. ТОП-6 горячих клавиш Excel для бухгалтера
34
Логотип nlukina
nlukina
Личный бренд

Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами

Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Когда я рассказываю нашим пользователям и будущим потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», то часто слышу вопросы. Как завести блог? Куда жать? Что дальше делать? Подготовила мануал со скринами.

Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами
5
238
Миграционный учет

Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов

Страх россиян перед иностранными рабочими безоснователен, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

1
32

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип qmax
qmax
Интернет и IT

Панель юриста. Полезные сервисы, которые должны быть под рукой

Сохраните себе этот пост и более 40 юридических сервисов будут доступны вам из одного места и всегда оставались у Вас под рукой!

13
Курсы валют

Доллар на открытии торгов Мосбиржи вырос до 91,03 руб

Курс доллара на 8 января 2024 года, составляет 91,03 рубля, официальный курс евро — 99,61 рубля.

28
Учетная политика

Учетная политика на 2024 год: изменения, образцы

Учетная политика организации — документ, в котором указывают основные правила ведения учета. Ее составляют для целей бухгалтерского и целей налогового учета, при этом можно объединить все в одном документе. Рассказываем, какие изменения нужно учесть при составлении учетной политики на 2024 год.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
61
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Саморазвитие

Как составить план личного развития на год

Формирование плана личного развития на год – это мощный инструмент, который помогает сосредоточиться на достижении поставленных целей. Это позволяет структурировать нашу жизнь и определить направление движения. Расскажем, какие шаги помогут составить эффективный личный план.

Как составить план личного развития на год
42
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Банки

Отказ от проведения платежа.Что делать, если получити отказ банка❓

В прошлый раз мы рассуждали о том, всегда ли банк может требовать документы или информацию.

13
6-НДФЛ

Сдать 6-НДФЛ за 2023 год нужно не позднее 26 февраля

Напомним, как заполнить форму 6-НДФЛ и когда ее необходимо сдать.

59
Отпускные

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Июль, август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами 2024 года для выхода в отпуск, а наименее выгодными — январь и июнь.

97
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Мои планы по инвестициям на 2024 год

В конце прошлого года я подводил итоги и посчитал, что инвестировал за год 956 000 рублей (в среднем 79 666 в месяц). Портфель вырос до 2,962 млн. Суммарная прибыль получилась 425 000. Решил, что было бы неплохо какие-то планы запланировать, чтобы была какая-то тактика, и я её придерживался. Почему бы и да.

76
Логотип Михаил Жуховицкий
Михаил Жуховицкий
Общество

Как замедлить старение и избежать многих болезней. Про увлажнитель

Мы живем в странном мире, где люди покупают айфоны по 300 тысяч, но не задумываются о самых необходимых для здоровья вещах. Расскажу про вещь, изменившую качество моей жизни в Москве. Это увлажнитель.

Как замедлить старение и избежать многих болезней. Про увлажнитель
2
315
Логотип happy@
happy@
Налоговые изменения 2024

2024 для бухгалтера: самое важное! Что изменится в работе

С началом нового года, 01.01.2024, наступают значительные изменения в налоговом законодательстве и социальных выплатах, затрагивающие как работодателей, так и работников.

2024 для бухгалтера: самое важное! Что изменится в работе
330
Логотип spastuh
spastuh
Бухгалтеры

Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием

У «Клерка» девять каналов в Телеграме. Кажется, что много, однако каждый канал решает свои уникальные задачи и отвечает на разнообразные запросы бухгалтеров и предпринимателей.

Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием
2
191
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Куда отправлять подтверждение ВД при работе с 1С:Отчетность?

Добрый вечер. Отправила из 1С:Отчетности подтверждение ВД, но сомнения туда ли? Например, травматизм (ЕФС-1) ушёл в СФР 087-104, а это подтверждение в СФР 77111. У вас как? По логике что травматизм, что ПВД в одно место раньше сдавали.🤔

94
Логотип Клерк
Клерк
Онлайн-кассы

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»

Проблемы с чеками и работа без онлайн-кассы приводят к серьезным штрафам для бизнеса и головной боли бухгалтера. На «Клерке» есть много полезных инструкций, которые помогут вам не попасть в число нарушителей 54-ФЗ. Собрали подборку таких материалов, чтобы вы работали без ошибок и знали как их исправить без негативных последствий. Пользуйтесь.

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»
1,2 тыс.