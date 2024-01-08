Россияне стали жаловаться на отсутствие мяса курицы на прилавках магазинов

Подобные сообщения поступают из Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Волгограда и Ульяновска. Жители отмечают, что раньше не встречались с подобным дефицитом, пишет РБК.

В первые дни Нового года в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе X5 Group (владелец «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток»).

«Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — заверила группа компаний.

По данным источника информагентства, курятины нередко не хватает в магазинах в период праздников. Ожидается, что в ближайшие дни график поставок восстановится и ситуация нормализуется.