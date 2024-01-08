Завтра, 9 января первый рабочий день. Не забудьте выйти на работу

Для тех, кто основательно отдохнул, напоминаем, что новогодние каникулы заканчиваются. Завтра первый рабочий день в этот году.

Новогодние каникулы длились 10 дней. Сотрудники начали отдыхать с 30 декабря 2023 года и выйдут на работу завтра, 9 января 2024 года.

Для всех жителей РФ, которые трудятся по пятидневке или шестидневке, 9 января будет рабочим днем, поскольку эта дата выпадает на вторник.

Ближайший следующий период, когда можно будет отвлечься от работы и передохнуть, будет с 23 по 25 февраля.

Здесь смотрите и скачивайте производственный календарь на 2024 год, по нему вы сможете быстро сориентироваться, какие выходные дни в России в этом году, в том числе как отдыхаем на праздники в мае, июне, ноябре.