Производственный календарь на 2024 год при пятидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с 6 января на 10 мая; с 7 января на 31 декабря.
|1
|Нерабочие дни
|2
|Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
Январь
Февраль
Март
I кв
Апрель
Май
Июнь
II кв
I полугодие
Количество дней
Календарные дни
31
29
31
91
30
31
30
91
182
Рабочие дни
17
20
20
57
21
20
19
|60
117
Выходные и праздничные дни
14
|9
|11
34
9
11
11
31
65
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе
136
159
159
454
167
159
151
477
931
При 36-часовой рабочей неделе
122,4
143
143
408,4
150,2
143
135,8
429
837,4
При 24-часовой рабочей неделе
81,6
95
95
271,6
|99,8
|95
90,2
285
556,6
Июль
Август
Сентябрь
III кв
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV кв
II полугодие
2024 год
Количество дней
Календарные дни
31
31
30
92
31
30
31
92
184
366
Рабочие дни
23
22
21
66
23
21
21
65
131
248
Выходные и праздничные дни
|8
|9
9
26
8
9
10
27
53
|118
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе
|184
|176
168
528
184
168
168
520
1 048
1 979
При 36-часовой рабочей неделе
165,6
158,4
151,2
475,2
165,6
151,2
151,2
468
943,2
1 780,6
При 24-часовой рабочей неделе
110,4
105,6
100,8
316,8
110,4
|100,8
100,8
312
628,8
1 185,4
Пояснения к производственному календарю на 2024 год
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
- 7 января - Рождество Христово
- 23 февраля - День защитника Отечества
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 9 мая - День Победы
- 12 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2024 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
- при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
- при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2021 год, 2020 год, 2019 год, 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год, 2010 год, 2009 год.