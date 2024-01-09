Соцвычет по НДФЛ за 2024 год можно получить в упрощенном порядке

С 1 января 2024 года заработала норма НК РФ об упрощенном порядке получения вычета по расходам на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также фитнес.

Для получения социальных вычетов будут применяться унифицированные документы – справки об оплате услуг (уплате взносов).

Эти справки будут выдавать организации и ИП, оказавшие соответствующие услуги по расходам, фактически понесенными физлицом после 1 января 2024 года. Про новые справки мы рассказывали тут.

Вся информация, необходимая для проверки права граждан на социальный налоговый вычет, будет поступать в ФНС (с согласия граждан) напрямую от организаций и ИП, оказывающих услуги (клиники, вузы, страховые организации и т.д.), при наличии у них технической возможности на такое взаимодействие.

Для этого клиент должен обратиться в организацию или к ИП с заявлением в произвольной форме.

На основании этого заявления в ФНС передадут унифицированную справку об оплате услуг (взносов), которая является основанием для предоставления вычетов в упрощенном порядке.

По итогам 2024 года информация для вычета будет размещена в личном кабинете.

Для подтверждения расходов, понесенных до 1 января 2024 года, необходимо предоставить комплект подтверждающих документов (копию договора, чек, копию лицензии), как и ранее.