Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал работать после двухлетнего простоя

Предприятие по производству автомобилей прекратило работу в марте 2022 года. Сейчас сотрудники завода проходят обучение.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего перерыва, пишет «ТАСС».

Простой не продлен. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования, — сказали в пресс-службе.

На предприятии работают около 800 человек.

Ранее мы писали, что 19 декабря 2023 года руководство Hyundai согласилось с предложением продать акции завода в России. Покупателем будет компания «Арт-Финанс», которая принадлежит президенту группы «Авилон» Андрею Павловичу.

В марте 2022 года завод прекратил производство автомобилей Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Раньше объем выпуска превышал 200 тыс. авто в год.