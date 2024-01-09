Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал работать после двухлетнего простоя

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего перерыва, пишет «ТАСС».
Простой не продлен. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования, — сказали в пресс-службе.
На предприятии работают около 800 человек.
Ранее мы писали, что 19 декабря 2023 года руководство Hyundai согласилось с предложением продать акции завода в России. Покупателем будет компания «Арт-Финанс», которая принадлежит президенту группы «Авилон» Андрею Павловичу.
В марте 2022 года завод прекратил производство автомобилей Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Раньше объем выпуска превышал 200 тыс. авто в год.
Комментарии1
а собирать-то что будут? и из чего?