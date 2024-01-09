ФАС: арбитражные управляющие нарушили антимонопольный закон

Федеральная антимонопольная служба выявила незаконную координацию экономической деятельности при проведении банкротств. Об этом сказано на сайте ФАС.
Ассоциация «Национальная организация арбитражных управляющих» нарушила антимонопольное законодательство. В локальных нормативных актах саморегулируемой организации (СРО) нашли требования, не предусмотренные законом.
Это привело к отказу членов СРО от заключения договоров оказания услуг с лицами, не аккредитованными при Ассоциации.
ФАС выдала СРО предписание прекратить незаконную координацию экономической деятельности и исключить неправомерные условия из документов.
«Организации арбитражных управляющих» грозит административный штраф по ч. 5 ст. 14.32 КоАП.
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