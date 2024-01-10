Сувениры с логотипом компании учитывают в расходах в размере 1% от выручки

Есть расходы на рекламу, которые нормируются – 1% выручки от реализации. К ним относятся, в том числе, расходы на сувениры с логотипом.

При этом реклама – это информация, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Минфин в письме от 14.12.2023 № 03-03-06/2/120821 рассмотрел ситуацию, когда банк несет расходы на изготовление сувениров с логотипом, которые вручают клиентам (то есть заранее определенному кругу лиц).

Со ссылкой на письмо ФАС Минфин сообщает, что под рекламой понимается определенная неперсонифицированная информация, направленная на продвижение объекта рекламирования, в том числе если она направляется по конкретному адресному списку.

То есть, сувениры с логотипом для клиентов – это реклама. А раз это реклама, то расходы на нее уменьшают базу по налогу на прибыль, но в пределах лимита (1% от выручки).

Ранее Минфин в письме от 27.09.2023 № 03-03-06/2/91906 также сообщал, что сувенирная продукция с логотипом фирмы может рассматриваться в качестве одной из составляющих рекламы в виде рекламного мероприятия.