Совместителя на срочном договоре нельзя уволить из-за приема основного сотрудника

Об этом предупреждает Минтруд в письме от 20.12.2023 № 14-6/ООГ-7700.
Об увольнении по такому основанию совместителя надо предупредить за 2 недели.
Если же совместитель изначально принят по срочному трудовому договору, то уволить его причине трудоустройства основного работника нельзя.
В этом случае совместителя-срочника можно уволить только по общему основанию. В частности – после окончания срока договора.
Комментарии2
И как быть? Декретница решила выйти раньше например ребенку 2 года. . Есть другой сотрудник на этом месте по срочному ТД. И? Год содержать двух сотрудников когда работа по количеству только для одного 😆
это не приём нового основного сотрудника. В этом случае условием окончания срочного договора является выход декретницы из отпуска по уходу.