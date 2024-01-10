Совместителя на срочном договоре нельзя уволить из-за приема основного сотрудника

Совместителя можно уволить в любое время по инициативе работодателя, если на его место пришел другой сотрудник, для которого эта работа будет основной. Но это правило действует только для совместителей на бессрочном договоре.

Об этом предупреждает Минтруд в письме от 20.12.2023 № 14-6/ООГ-7700.

Об увольнении по такому основанию совместителя надо предупредить за 2 недели.

Если же совместитель изначально принят по срочному трудовому договору, то уволить его причине трудоустройства основного работника нельзя.

В этом случае совместителя-срочника можно уволить только по общему основанию. В частности – после окончания срока договора.