Новости для бухгалтера
Общество

Для пенсионеров и малоимущих хотят создать полки с бесплатными продуктами

Население получит бесплатно продукты на грани просрочки, а предпринимателям предложат налоговые льготы за создание социальных полок в магазинах и увеличат лимиты на благотворительность.
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10 января в Госдуму внесут законопроект, который обяжет ритейлеров создавать в магазинах социальные полки, где будут продукты с истекающим скором годности. Об этом узнали «Известия».

Пенсионеры и малоимущие смогут забрать товары с таких полок бесплатно. Нужно при себе иметь документы, которые подтвердят социальный статус покупателя. Например, пенсионное удостоверение или справки.

При этом 60,4% граждан отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, почти весь заработок уходит на питание у 16%. По оценкам ТИАР-Центра, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Чтобы бизнесу было выгодно создавать полки с бесплатными продуктами, будут предусмотрены налоговые льготы и внесены поправки в Налоговый кодекс. Также депутаты предложили увеличить лимиты благотворительных расходов с 1 до 5% от выручки.

Летом 2023 года Минпромторг поддержал отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности.

Комментарии

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  • ulyanafitness

    Будут кормить пенсионеров и малоимущих просрочкой, чтобы поскорее от них избавиться, дабы не было лишней нагрузки на бюджет))) Хорошо придумано, однако!

  • понаехавший Тут

    Летом 2023 года Минпромторг поддержал отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности.

    А Минфин не поддержал.... И к чему это в новости вставили? Ожидаются изменения в НК РФ?

    • Саня
      Бухгалтер

      и не поддержит, потому что это кошмар для администрирования. Сразу будет куча махинаций с этой нормой.

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