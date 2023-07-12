Минпромторг поддержал отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности

Торговые сети смогут бесплатно раздавать населению продукты на грани просрочки и получать вычет по НДС.

Ритейлерам могут отменить НДС, если они будут бесплатно раздавать людям продукты на грани просрочки. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

Благотворительная раздача продуктов питания с истекающим сроком годности или фудшеринг решит несколько задач. Люди с низкими доходами получат гуманитарную поддержку, а ритейлеры избавятся от избыточного накопления отходов.

Когда именно проект будет рассматриваться - пока не знаем, но я думаю, что мы его поддержим. Потому что иначе у хозяйствующих субъектов, у агентов, просто нет никакой экономической выгоды для того, чтобы с этими товарами рационально обращаться, - сказал Виктор Евтухов.

Недавно мы писали, что депутаты от ЛДПР предложили отменить НДС на фудшеринг для торговых сетей.

Сейчас продуктовые ритейлеры не могут раздавать продукты с истекающим сроком годности, поскольку за них придется платить налог.

Продавцы получают вычет по НДС только за просрочку, которая утилизируется.