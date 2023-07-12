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НДС

Минпромторг поддержал отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности

Торговые сети смогут бесплатно раздавать населению продукты на грани просрочки и получать вычет по НДС.
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Ритейлерам могут отменить НДС, если они будут бесплатно раздавать людям продукты на грани просрочки. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

Благотворительная раздача продуктов питания с истекающим сроком годности или фудшеринг решит несколько задач. Люди с низкими доходами получат гуманитарную поддержку, а ритейлеры избавятся от избыточного накопления отходов.

Когда именно проект будет рассматриваться - пока не знаем, но я думаю, что мы его поддержим. Потому что иначе у хозяйствующих субъектов, у агентов, просто нет никакой экономической выгоды для того, чтобы с этими товарами рационально обращаться, - сказал Виктор Евтухов.

Недавно мы писали, что депутаты от ЛДПР предложили отменить НДС на фудшеринг для торговых сетей.

Сейчас продуктовые ритейлеры не могут раздавать продукты с истекающим сроком годности, поскольку за них придется платить налог.

Продавцы получают вычет по НДС только за просрочку, которая утилизируется.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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