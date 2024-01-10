На Госуслугах можно узнать о назначенных мерах поддержки

Пользователи Госуслуг могут узнать о назначенных пособиях, размере и периодичности выплат. Для этого нужно заказать выписку. Документ о назначенных пособиях и выплатах придет в личный кабинет.

Узнать обо всех назначенных пособиях и выплатах можно на портале Госуслуги, оформив выписку. Об этом напомнил Минтруд в своем телеграм-канале.

В документе будут указаны:

федеральные и региональные меры социальной поддержки, которые вам назначены (например, пенсии, пособия и денежные выплаты);

срок назначения;

периодичность выплат (ежемесячно или единовременно);

размер каждой выплаты;

получатель выплаты.

При заказе выписки можно установить период, за который нужна информация. Например, за последние 6 месяцев, 1 год, 2 года или за конкретный промежуток времени.

Документ придет в личный кабинет, его можно скачать, распечатать или отправить по электронной почте.