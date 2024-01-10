На Госуслугах можно узнать о назначенных мерах поддержки

Узнать обо всех назначенных пособиях и выплатах можно на портале Госуслуги, оформив выписку. Об этом напомнил Минтруд в своем телеграм-канале.
В документе будут указаны:
федеральные и региональные меры социальной поддержки, которые вам назначены (например, пенсии, пособия и денежные выплаты);
срок назначения;
периодичность выплат (ежемесячно или единовременно);
размер каждой выплаты;
получатель выплаты.
При заказе выписки можно установить период, за который нужна информация. Например, за последние 6 месяцев, 1 год, 2 года или за конкретный промежуток времени.
Документ придет в личный кабинет, его можно скачать, распечатать или отправить по электронной почте.
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