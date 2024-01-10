На новогодних праздниках хакеры выложили в сеть 5 Тб данных россиян

В сеть попало 116,5 млн записей, что на 10% больше, чем на январских праздниках в прошлом году.

С 1 по 9 января 2024 года в открытый доступ попало 116,5 млн записей с личными данными россиян. Их общий объем составил 5 Тб. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на ГК «Солар».

По сравнению с тем же периодом 2023 года, на этих январских праздниках в сети утекло на 10% больше информации.

В основном хакеры «сливают» данных из финансового сектора. Они составляют 99% всей информации, которая оказалась в публичном доступе во время праздников.

Одна из проанализированных утечек содержала сведения полугодовалой давности, которые злоумышленники получили в августе 2023 года.

Недавно мы писали, что 8 января группировка KibOrg заявила о публикации базы данных 38 млн клиентов Альфа-банка. Сам банк отрицает факт утечки.